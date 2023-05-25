Депутат Свищев: «Международным федерациям и МОК нужно озаботиться созданием альтернативных соревнований, на которых наши спортсмены смогут пройти квалификацию на ОИ»
Депутат Дмитрий Свищев призвал МОК создать турниры для отбора россиян на Олимпиаду.
«Считаю, что нужно ставить условие обязательного участия всех спортсменов в соревнованиях, иначе просто не давать стране право проведения турнира.
Также международным федерациям и МОК (Международному олимпийскому комитету) нужно заранее озаботиться созданием альтернативных соревнований, на которых наши спортсмены смогут пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже», – заявил депутат Госдумы.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян и белорусов с получением виз.
«Конечно, не очень хорошо, когда турнир лишают статуса... В данном случае вся вина лежит на политиках, из-за которых пострадают спортсмены. Не должно быть ситуации, когда политики вклиниваются в спорт, лишая кого-то возможности выступать на соревнованиях», – добавил Свищев.
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Кажется, Свищев только что на статью наговорил.