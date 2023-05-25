Депутат Свищев: «Международным федерациям и МОК нужно озаботиться созданием альтернативных соревнований, на которых наши спортсмены смогут пройти квалификацию на ОИ»

Теги МОК Олимпийская сборная России FIE Дмитрий Свищев Париж-2024 Политика Фехтование

Депутат Дмитрий Свищев призвал МОК создать турниры для отбора россиян на Олимпиаду.

«Считаю, что нужно ставить условие обязательного участия всех спортсменов в соревнованиях, иначе просто не давать стране право проведения турнира.

Также международным федерациям и МОК (Международному олимпийскому комитету) нужно заранее озаботиться созданием альтернативных соревнований, на которых наши спортсмены смогут пройти квалификацию на Олимпийские игры в Париже», – заявил депутат Госдумы.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) лишила турнир в Польше статуса чемпионата Европы из-за проблем россиян и белорусов с получением виз.

«Конечно, не очень хорошо, когда турнир лишают статуса... В данном случае вся вина лежит на политиках, из-за которых пострадают спортсмены. Не должно быть ситуации, когда политики вклиниваются в спорт, лишая кого-то возможности выступать на соревнованиях», – добавил Свищев.

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6 комментариев

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Melnikov1968
С чего это вдруг МОК и Федерации должны озаботиться организацией альтернативных соревнований? Есть утверждённый календарь стартов, где можно пройти квалификацию на ОИ. Российские спортсмены отстранёны и это явно не проблемы МОК и Федераций. Свищев как обычно придумывает какие-то фантастические проекты.
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Olga.t
ничего МОК не обязан выдумывать. Причины, по которым российские спортсмены отстранены от международных соревнований, созданы Россией, а не МОК.
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User Samsung
Ответ Yan D
Я бы на месте МОК озаботился. Назначил бы Высокую Комиссию по внесению изменений в Олимпийскую Хартию, другую Комиссию пониже о создании Регламента допуска к ОИ, потом ещё один Комитет по отбору потенциальных соревнований и стран, мечтающих увидеть этих спортсменов у себя на соревнованиях. Глядишь, к 2030 году и управились бы.
Озаботьтесь выводом войск из Украины для начала
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Sevan87
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sintenced
"В данном случае вся вина лежит на политиках, из-за которых пострадают спортсмены"
Кажется, Свищев только что на статью наговорил.
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