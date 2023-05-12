Российские паралимпийцы не смогут выступить в пауэрлифтинге и футболе слепых на Паралимпиаде-2024

Теги Паралимпийские игры Париж-2024 ПКР паралимпийская сборная России ТАСС Легкая атлетика

Российские спортсмены потеряли шансы на выступление в пауэрлифтинге и футболе слепых на Паралимпиаде-2024.

Об этом журналистам в заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Почти полностью потеряны шансы на выступление в пауэрлифтинге, потому что в соответствии с действующими требованиями наши ребята должны были принять участие в трех чемпионатах мира.

Такая же ситуация была и перед Играми в Токио, поехать туда смогли только два наших спортсмена благодаря системе wild card.

Потеряны шансы в футболе слепых, потому что команда не участвует в отборочных соревнованиях. Сложная ситуация в медалеемких видах спорта, которые входят в компетенцию МПК.

Если вопрос будет рассматриваться 27 сентября, то, боюсь, шансы в этих видах спорта будут равняться нулю, потому что главные соревнования уже пройдут. По другим видам спорта мы продолжаем вести переговоры», – рассказал Рожков.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий