Российские паралимпийцы не смогут выступить в пауэрлифтинге и футболе слепых на Паралимпиаде-2024

Российские спортсмены потеряли шансы на выступление в пауэрлифтинге и футболе слепых на Паралимпиаде-2024.

Об этом журналистам в заявил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

«Почти полностью потеряны шансы на выступление в пауэрлифтинге, потому что в соответствии с действующими требованиями наши ребята должны были принять участие в трех чемпионатах мира.

Такая же ситуация была и перед Играми в Токио, поехать туда смогли только два наших спортсмена благодаря системе wild card.

Потеряны шансы в футболе слепых, потому что команда не участвует в отборочных соревнованиях. Сложная ситуация в медалеемких видах спорта, которые входят в компетенцию .

Если вопрос будет рассматриваться 27 сентября, то, боюсь, шансы в этих видах спорта будут равняться нулю, потому что главные соревнования уже пройдут. По другим видам спорта мы продолжаем вести переговоры», – рассказал Рожков.