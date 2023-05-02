Владимир Путин: «Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники. Бог с ними. Только наносят ущерб олимпийскому движению»

Теги Владимир Путин МОК Олимпийская сборная России Политика Легкая атлетика

Президент РФ заявил, что международные спортивные чиновники вредят олимпийскому движению.

Cборная России на данный момент отстранена большинством международных федераций из-за ситуации на Украине.

«Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Но Бог с ними.

Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более – в условиях конфликтов», – сказал Владимир Путин на совещании с кабмином. 

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28 комментариев

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Los Galácticos
Все дурачком прикидывается, типа ничего плохо не сделал и просто так отстранили.
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Ебздрогыч
Владимир Владимирович, развязавший спецоперацию в Грузии в 2008 году в день открытия Олимпиады в Пекине, организовавший Крымскую весну в 2014 году аккурат после олимпиады в Сочи, проводящий СВО в 2022 году через 4 дня после закрытия олимпиады в Пекине, как никто делает все для развития олимпийского движения
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Yurij Zhemchuzhnikov
Не уточнил , чьи чиновники ?
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Melnikov1968
Если не будешь говорить, то не говори. Лицемерие зашкаливает.
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Alex DeLarge
я всегда думал, что бог с нами(
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Злобный Конь
С ним то Бог. А вот с тобой...
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bellyashe
как это с ними? один белобрысый ариец с нарукавной повязкой недавно на фоне Кремля пел, что бог с нами.
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Злобный Конь
Ответ Alex DeLarge
я всегда думал, что бог с нами(
Мы русские, с нами пох
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buba 99
Судя по тому , как "успешно" идут дела у нас по всем направлениям , сразу жечувствуется рука гениального полководца Владимира Путина))
Все идёт по плану, да. По тому же самому:)
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Правда глаза режет
Так с кем Бох, с ними или с нами?
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jonnysilverhand01
Ответ Los Galácticos
Все дурачком прикидывается, типа ничего плохо не сделал и просто так отстранили.
Раньше прикидывался, а судя по событиям последнего года - уже нет
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dpv
Ой кто из бункера вылез
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jonnysilverhand01
В ответ на жалобы американцев, что русские вмешивались в ход президентских выборов, Владимир Владимирович заявил, что у себя в стране подобного не допустит
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NoWar
Бог с ними, а россияне в рай!
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Viks
Жаль. Хотелось бы услышать про Баха, которого здесь любят взасос.
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Mira Val
Не говори, и что важнее, не делай.
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DpeMa111
Да он в танке. Клинический случай.
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Jii Gee
Пусть выскажется по поводу избиения российского спортсмена Алексея Шведа в российской столице!
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не ангел
лучше не говорить. Ржачный смайлик в самый раз.
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Atsuktuvas
То есть - Бог не с нами?..
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psa.1207
Бах с ними.
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smoky eyes
Паралимпийцы наши с ним согласны, интересно?
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Павел Мельников
Ответ Ебздрогыч
Владимир Владимирович, развязавший спецоперацию в Грузии в 2008 году в день открытия Олимпиады в Пекине, организовавший Крымскую весну в 2014 году аккурат после олимпиады в Сочи, проводящий СВО в 2022 году через 4 дня после закрытия олимпиады в Пекине, как никто делает все для развития олимпийского движения
Сейчас умные расскажут, что в Грузии это по лекалам ООН было. Что ООН говорит сегодня, вспоминать не будем.
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Greenalem
Ответ Ебздрогыч
Владимир Владимирович, развязавший спецоперацию в Грузии в 2008 году в день открытия Олимпиады в Пекине, организовавший Крымскую весну в 2014 году аккурат после олимпиады в Сочи, проводящий СВО в 2022 году через 4 дня после закрытия олимпиады в Пекине, как никто делает все для развития олимпийского движения
Кстати, параолимпиада-22 все ещё проходила, когда начали вторжение.
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