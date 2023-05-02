Владимир Путин: «Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники. Бог с ними. Только наносят ущерб олимпийскому движению»

Президент РФ заявил, что международные спортивные чиновники вредят олимпийскому движению.

Cборная России на данный момент отстранена большинством международных федераций из-за ситуации на Украине.

«Не буду говорить, что и как делают международные спортивные чиновники, которые часто, к сожалению, пренебрегают принципами олимпизма. Но Бог с ними.

Они только, к сожалению, наносят ущерб этим олимпийскому движению, которое должно быть связующим звеном между народами и странами, тем более – в условиях конфликтов», – сказал на совещании с кабмином.

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