Мамедов о шансах Дериглазовой выступить на международных стартах: «Никаких перспектив. Конечно, не допустят, она офицер ВС РФ»
Глава ФФР оценил шансы чемпионки ОИ Инны Дериглазовой выступить на международных стартах.
«Никаких перспектив по допуску. Конечно, не допустят, она офицер Вооруженных сил РФ», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.
Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не разрешила участвовать в турнирах другим олимпийским чемпионкам – Софье Великой, Яне Егорян и Софии Поздняковой.
Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная
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