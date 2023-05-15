Мамедов о шансах Дериглазовой выступить на международных стартах: «Никаких перспектив. Конечно, не допустят, она офицер ВС РФ»

Теги сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР Инна Дериглазова Фехтование

Глава ФФР оценил шансы чемпионки ОИ Инны Дериглазовой выступить на международных стартах.

«Никаких перспектив по допуску. Конечно, не допустят, она офицер Вооруженных сил РФ», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не разрешила участвовать в турнирах другим олимпийским чемпионкам – Софье Великой, Яне Егорян и Софии Поздняковой.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная

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1 комментарий

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Fullhouse
Почему этот "офицер" не на фронте? Как льготняе плюшки получать, так все они "офицеры", а" как пожар так хоть увольняйся"🤦‍♂️
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