Глава ФФР оценил шансы чемпионки ОИ Инны Дериглазовой выступить на международных стартах.

«Никаких перспектив по допуску. Конечно, не допустят, она офицер Вооруженных сил РФ», – сказал президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

Ранее Международная федерация фехтования (FIE) не разрешила участвовать в турнирах другим олимпийским чемпионкам – Софье Великой, Яне Егорян и Софии Поздняковой.

Возвращение России в фехтовании – пустышка: звезд не пускает международная федерация, остальных – собственная