Ильгар Мамедов: «Шансов на Олимпиаду у российских фехтовальщиков нет. У нас нулевой мировой рейтинг, все соревнования пропустим»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР Париж-2024 Фехтование

Ильгар Мамедов заявил, что у российских фехтовальщиков нет шансов выступить на ОИ-2024.

«Говорится о допуске 26 июля. У нас к этому времени пройдут уже все соревнования, которые дают двойные‑тройные очки для попадания на Олимпиаду. Мы в пролете, поэтому пропустим май, июнь и июль.

У нас же мировой рейтинг нулевой сейчас. Олимпийские очки, которые нужно завоевать, будут потеряны на континентальном чемпионате, чемпионате мира и минимум двух этапах Гран‑при.

Сейчас, например, в Сеуле прошел этап Гран‑при по мужской и женской сабле. Мы не едем в Акапулько, где пройдет этап Кубка мира по мужской рапире. Мужская шпага не летит в Колумбию. Так что шансов на Олимпиаду никаких нет.

Есть надежда, что МОК пересмотрит критерии отбора? Если бы еще кто‑то кроме меня верил бы в существование мирового спортивного права, то можно было бы на что‑то надеяться. А его просто нет.

Мы живем в мире, где кто сильнее – тот и прав. Закон джунглей. Будем сильными – будем правы. В данном случае мы пока в ожидании.

Возможно, у кого‑то из наших спортсменов и есть шансы на Олимпиаду. Например, тех, у кого отбор не как в фехтовании. У нас – точно нет», – сказал глава Федерации фехтования России. 

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1 комментарий

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faragoot
Может поменьше таких заявлений делать.
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