Роднина о недопуске Великой, Егорян и Поздняковой: «В этом решении нет ничего удивительного. Все эти три спортсменки из ЦСКА»

Ирина Роднина заявила, что Великую, Егорян и Позднякову не допустили до турниров из-за принадлежности к ЦСКА.

«В этом решении нет ничего удивительного. Все эти три спортсменки из Центрального спортивного клуба армии.

Мы до конца надеялись, что их допустят, но международная федерация следует своим правилам, которые они издают.

Удивляться здесь нечему. Изначально было понятно, что все будет непросто так», — сказала Роднина.