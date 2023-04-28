Мамедов о заявлении комиссии спортсменов ОКР: «Я думаю, оно не поможет. Выстрел в небо»
В Федерации фехтования России назвали «выстрелом в небо» призыв комиссии спортсменов ОКР.
Сегодня в Олимпийском комитете России (ОКР) обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с просьбой вернуть россиян и белорусов к соревнованиям без дополнительных условий ограничений.
«Если они опубликовали такое заявление, значит, посчитали это нужным. Но я думаю, оно не поможет. Выстрел в небо.
У нас сейчас другая проблема: федерацию фехтования вроде бы уже допустили, а в данный момент проходит Гран-при в Сеуле, который является первым отборочным соревнованием на Олимпиаду, и нас там нет.
Я считаю, что не комитет спортсменов должен писать письмо в МОК, а позицию должна выработать вся наша спортивная общественность. А так получается, что общей позиции пока нет и каждая федерация борется сама за себя», – сказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
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