Станислав Поздняков: «Требуем, чтобы МОК жестче реагировал на заявления некоторых западных стран. Налицо грубое вмешательство в автономию спорта»

Станислав Поздняков призвал МОК жестче реагировать на вмешательство стран Запада в спорт.

В феврале министры 35 стран, включая Великобританию, США, Японию и государства Евросоюза, высказались за недопуск россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Мы это рассматриваем как грубое нарушение Олимпийской хартии и требуем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран.

Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена МОК. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

Глава ОКР также отметил, что международные федерации не предприняли конкретных действий после рекомендаций МОК допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«За месяц не произошло ничего, ни одна из спортивных международных федераций не смогла сказать ничего внятно. Даже те спортивные федерации, которые еще до исполкома МОК приняли решение, например, федерация фехтования, не имеют никакой позиции.

Эти условия завели в тупик не только наши взаимоотношения, но и между национальными и международными федерациями», – сказал Поздняков.

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