Станислав Поздняков: «Требуем, чтобы МОК жестче реагировал на заявления некоторых западных стран. Налицо грубое вмешательство в автономию спорта»

Теги МОК Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Биатлон

Станислав Поздняков призвал МОК жестче реагировать на вмешательство стран Запада в спорт.

В феврале министры 35 стран, включая Великобританию, США, Японию и государства Евросоюза, высказались за недопуск россиян и белорусов к международным соревнованиям.

«Мы это рассматриваем как грубое нарушение Олимпийской хартии и требуем, чтобы Международный олимпийский комитет (МОК) жестче реагировал на подобные заявления правительств некоторых западных стран.

Налицо неприкрытое грубое вмешательство в автономию спорта, которая должна быть защищена МОК. И мы надеемся на самую резкую реакцию МОК по данному вопросу», – сказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Поздняков.

Глава ОКР также отметил, что международные федерации не предприняли конкретных действий после рекомендаций МОК допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе.

«За месяц не произошло ничего, ни одна из спортивных международных федераций не смогла сказать ничего внятно. Даже те спортивные федерации, которые еще до исполкома МОК приняли решение, например, федерация фехтования, не имеют никакой позиции.

Эти условия завели в тупик не только наши взаимоотношения, но и между национальными и международными федерациями», – сказал Поздняков.

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artur Artur
Страны Запада в ответ - налицо неприкрытое грубое вмешательство в дела соседнего государства с вводом войск для захвата территорий
+14
-5
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
«За месяц не произошло ничего, ни одна из спортивных международных федераций не смогла сказать ничего внятно." --- Вы с 25 января, за 3 месяца, не смогли сказать ничего внятно о своём согласии или НЕсогласии на белый флаг!
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elan_
Требуем не называть царя - царем..
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
User Samsung
Ответ Сергей Богатырёв
Согласен, ведь страны Запада никогда не вмешивались в дела суверенных государств, войска не вводили, бомбёжки не проводили.
В Триполи и Багдаде ангелы правили , не то что в Киеве
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Поздняков: «Требуем, чтобы МОК... --- Ха-ха-ха! Учитель физкультуры подполковник Поздняков требует продолжения банкета!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ Artur Artur
Страны Запада в ответ - налицо неприкрытое грубое вмешательство в дела соседнего государства с вводом войск для захвата территорий
Согласен, ведь страны Запада никогда не вмешивались в дела суверенных государств, войска не вводили, бомбёжки не проводили.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Иванов
Выйдите из МОК и все.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
maripous
Прежде чем требовать жёсткой реакции от МОК, озвучьте сами свою позицию по условиям МОК.
Позднякова устраивает белая тряпка вместо национального флага? А отречение от армии?
Никто ничего не будет предпринимать до летних событий на фронте. Все ждут главного сражения.
И только российские спортсмены и функционеры от спорта бегут впереди паровоза в своём стремлении поскорее записаться в предатели Родины и отречься от своей армии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Богатырёв
Ответ User Samsung
В Триполи и Багдаде ангелы правили , не то что в Киеве
да какая разница, хоть ангелы, хоть черти - это суверенные страны. В Ирак в итоге по надуманному предлогу вошли, президента казнили, гражданского населения несколько сотен тысяч положили (по некоторым оценкам до миллиона). Очевидно, то, что в Багдаде правил не ангел, действия США полностью оправдывает. Кстати, когда Ирак начал войну с Ираном, США почему-то ни санкций к Хусейну не применяли, и оружие ему поставляли.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий