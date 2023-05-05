Дмитрий Губерниев: «Все те международные федерации, которые начали допускать нас, столкнутся с сопротивлением стран, которые не хотят нас видеть»

Дмитрий Губерниев высказался об отказе Германии проводить этап КМ по фехтованию из-за допуска россиян.

«Германия не первый раз отменяет соревнования, они и дальше будут отменять. Получается, мы не будем участвовать. Они прежде всего делают хуже нам, мы не выступаем, и это наша проблема, а не их.

Все те международные федерации, которые начали допускать нас, столкнутся с сопротивлением стран, которые не хотят нас видеть.

Допуск российских спортсменов федерациями носит формальный характер и де‑факто ничего не значит», — сказал .

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин из-за допуска россиян