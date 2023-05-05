Дмитрий Губерниев: «Все те международные федерации, которые начали допускать нас, столкнутся с сопротивлением стран, которые не хотят нас видеть»

Теги Дмитрий Губерниев сборная России сборная России жен Кубок мира Матч ТВ Фехтование

Дмитрий Губерниев высказался об отказе Германии проводить этап КМ по фехтованию из-за допуска россиян.

«Германия не первый раз отменяет соревнования, они и дальше будут отменять. Получается, мы не будем участвовать. Они прежде всего делают хуже нам, мы не выступаем, и это наша проблема, а не их.

Все те международные федерации, которые начали допускать нас, столкнутся с сопротивлением стран, которые не хотят нас видеть.

Допуск российских спортсменов федерациями носит формальный характер и де‑факто ничего не значит», — сказал Губерниев.

Германия отменила этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди мужчин из-за допуска россиян

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Майонез хочет казаться умнее всех.И без него это всем ясно.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
И эта тенденция продолжится. Международные федерации согласятся на допуск, но где-то откажутся дать визы, где-то отменят соревнования...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий