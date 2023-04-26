Глава Федерации фехтования России: «На Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны FIE»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР FIE Гран-при Фехтование

Российские фехтовальщики пропустят Гран-при в Сеуле из-за «бюрократических проволочек».

Об этом сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов. Гран-при в Сеуле будет первым отборочным соревнованием к Олимпийским играм-2024 в Париже.

«На Гран-при в Сеуле нас не будет из-за бюрократических проволочек со стороны Международной федерации фехтования (FIE).

Сейчас мы направляем письмо, чтобы отменили квалификационные очки за этот турнир в связи с нашим неучастием. Мы все сделали вовремя, сделали, как они говорили.

Мы неоднократно предупреждали, что вы затянете и мы не сможем участвовать. Нам сказали – все нормально, не беспокойтесь, вы успеете, но мы видим обратное», – цитирует Мамедова ТАСС.

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2 комментария

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GullitRuud
Ничего вы не сделали . Надо ещё лучше унижаться и желательно публично , подписали бы какое-нибудь письмо против войны или вышли на митинг.. не мне вас учить . Думайте , глядишь и дадут визу ..))
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Штурмгевер
МОК четко сказал!
Все что пропустили - пропало!
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