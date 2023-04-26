Глава Федерации фехтования России: «Отправили FIE гипотетический вариант формы наших атлетов и специалистов. Их это очень разозлило»

Глава Федерации фехтования России высказался о процессе согласования нейтральной формы.

– С нейтральной формой вопрос решили?

– А что нужно? Пошли в магазин, купили что-то и поехали. Это же не сборную России экипировать. Кому что понравится, купит и поедет.

– С Международной федерацией фехтования (FIE) ее не нужно согласовывать?

– Мы отправили гипотетический вариант формы наших атлетов и специалистов. Их это очень разозлило.

– Почему?

– Там были фотографии, которые им не понравились.

– Что на них, боюсь спросить?

– Кто-то стоит в папахе на горной вершине, смотрит вдаль и высматривает орлов. Кто-то стоит с лопатой. Кто-то в костюме садовника, ха-ха.

Не понравилось им. Если они говорят: «В этом нельзя, в этом нельзя, в этом нельзя». Говорю: «Не знаю, в чем поедут. Выберут что-то нейтральное и поедут». Они: «Нет, пришлите». Прислал то, что на данный момент было, – сказал Ильгар Мамедов.