Ильгар Мамедов: «Офис FIE не отвечает на письма. Мы не сможем выступить на турнирах ни в Колумбии, ни в Мексике, ни на других»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов ФФР FIE Фехтование

Глава ФФР Ильгар Мамедов заявил, что Международная федерация фехтования не отвечает на письма.

В начале марта конгресс FIE большинством голосов принял решение о возвращении российских и белорусских спортсменов к международным стартам с середины апреля. 

Однако после этого некоторые страны отказались проводить турниры. 

«На наши письма офис FIE не отвечает, релиз по спортсменам и специалистам до сих пор не получен. Что мы можем предпринять? Такое воспитание у них, у европейцев.

Мы не сможем выступить ни на турнирах в Колумбии, ни в Мексике, ни на других соревнованиях. Нас нет в списках. Мы уже направили письмо в министерство спорта России, чтобы эти турниры были сняты с плана», – сказал Мамедов.

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