«Говорю международной федерации: кто‑то поедет в белом, кто‑то в синем, кто‑то в красном. Веселимся, одним словом». Мамедов об экипировке российских фехтовальщиков

В Федерации фехтования России рассказали о необычном варианте экипировки спортсменов.

В марте Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян к соревнованиям под своей эгидой. Согласно рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), на форме должна отсутствовать российская символика.

– У нас было общение с международной федерацией по поводу нашей униформы для выступления на соревнованиях. Нам надо отправить им фото формы, в которой будут наши спортсмены.

Вы смотрели «Нашу Рашу»? Там были Славик и Димон. «Славик, что‑то я очкую, если честно. Думаешь, прокатит?» – говорил Димон. Вот такое сейчас настроение. Я говорю международной федерации: откуда я знаю, в чем наши спортсмены поедут? Что купят в магазине, в том и поедут.

– То есть пока нет четкого понимания, в чем российские фехтовальщики будут выступать?

– Нет. Веселимся, одним словом. Мы со своей стороны, они (FIE) – со своей. Они говорят: ну пришлите, в чем поедете. Я говорю: кто‑то поедет в белом, кто‑то в синем, кто‑то в красном.

Международная федерация отвечает: «Это же цвета флага России!» Это если рядом их посадить, а если они будут сидеть в разных частях или в другом порядке, то нет. На что наши коллеги посмеялись. В общем, пока решения по форме нет, – рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

Манифест Томаса Баха по России: почему и как нас возвращают в спорт?