Ильгар Мамедов: «Мы должны прислать в FIE список спортсменов с принадлежностью к клубам и ведомствам. Как есть, так и будем писать – ЦСКА, «Динамо»
В Международной федерации фехтования попросили россиян указать принадлежность к клубам
Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.
«Мы получили ответ от Международной федерации фехтования на письмо от 3 апреля.
Комитет FIE сообщил, что мы должны прислать обновленный список из 110-120 наших спортсменов, тренеров и судей с принадлежностью к клубам и ведомствам в целях соблюдения рекомендации Международного олимпийского комитета. Как есть, так и будем писать – ЦСКА, «Динамо».
Затем комитет Международной федерации фехтования передаст информацию в исполком организации. Рассчитываем, что все пройдет оперативно, поскольку вперед нас ждет Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле, осталось две недели», – сказал Мамедов.
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