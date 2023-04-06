Ильгар Мамедов: «Мы должны прислать в FIE список спортсменов с принадлежностью к клубам и ведомствам. Как есть, так и будем писать – ЦСКА, «Динамо»

Теги сборная России сборная России жен Ильгар Мамедов FIE Федерация фехтования России ТАСС Фехтование

В Международной федерации фехтования попросили россиян указать принадлежность к клубам

Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Мы получили ответ от Международной федерации фехтования на письмо от 3 апреля.

Комитет FIE сообщил, что мы должны прислать обновленный список из 110-120 наших спортсменов, тренеров и судей с принадлежностью к клубам и ведомствам в целях соблюдения рекомендации Международного олимпийского комитета. Как есть, так и будем писать – ЦСКА, «Динамо».

Затем комитет Международной федерации фехтования передаст информацию в исполком организации. Рассчитываем, что все пройдет оперативно, поскольку вперед нас ждет Гран-при по фехтованию на саблях в Сеуле, осталось две недели», – сказал Мамедов. 

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1 комментарий

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imaxim
Вот и сказочке конец
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