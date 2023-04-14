Глава ФФР о решении норвежской федерации не соревноваться с россиянами: «У них нет спортсменов, способных с нами состязаться. Наверное, они просто не могут их найти»

Теги сборная России Ильгар Мамедов ФФР Фехтование

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал решение норвежской федерации не отправлять своих спортсменов на турниры с участием россиян.

«У них нет спортсменов, способных с нами состязаться в фехтовании. Наверное, они не могут их просто найти.

Что касается отказа проводить мероприятия на территории Норвегии, то никакие соревнования у них не проводятся. У них не проводится соревнований олимпийского отбора.

Непонятно, для чего они делают эти заявления. Для того, чтобы о себе напомнить? Знаем, что есть такая страна. Но в плане фехтования эта страна никакая.

Пусть сначала найдутся достойные фехтовальщики, которые могут куда-то отобраться, а потом уже делают какие-то громкие заявления», – сказал Мамедов.

Норвежская федерация фехтования отказалась отправлять спортсменов на турниры с участием россиян и белорусов

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий