Глава ФФР о решении норвежской федерации не соревноваться с россиянами: «У них нет спортсменов, способных с нами состязаться. Наверное, они просто не могут их найти»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов прокомментировал решение норвежской федерации не отправлять своих спортсменов на турниры с участием россиян.

«У них нет спортсменов, способных с нами состязаться в фехтовании. Наверное, они не могут их просто найти.

Что касается отказа проводить мероприятия на территории Норвегии, то никакие соревнования у них не проводятся. У них не проводится соревнований олимпийского отбора.

Непонятно, для чего они делают эти заявления. Для того, чтобы о себе напомнить? Знаем, что есть такая страна. Но в плане фехтования эта страна никакая.

Пусть сначала найдутся достойные фехтовальщики, которые могут куда-то отобраться, а потом уже делают какие-то громкие заявления», – сказал Мамедов.

Норвежская федерация фехтования отказалась отправлять спортсменов на турниры с участием россиян и белорусов