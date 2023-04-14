Норвежская федерация фехтования отказалась отправлять спортсменов на турниры с участием россиян и белорусов

Теги сборная России FIE Кубок мира Фехтование

Федерация фехтования Норвегии не будет отправлять спортсменов на турниры с участием россиян.

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«После того, как FIE разрешила россиянам и белорусам вернуться на турниры, правление федерации приняло решение не отправлять фехтовальщиков на соревнования с участием российских и белорусских атлетов.

Кроме того, было принято решение не проводить ежегодный норвежский турнир в рамках Кубка мира. Вместо этого мы организуем соревнования вне Кубка мира под контролем FIE в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые приняли аналогичные решения», – сообщается на сайте федерации.

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Опубликовал Лина Лоцик

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4 комментария

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gerr_max
Вот если Италия и(или) Франция не будут выступать, то будет интересно...
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Вероника Терюшкова
Может тут тоже захотят создать свою лигу.
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Вероника Терюшкова
Интересно отменят ли чемпионат мира в Италии. Или перенесут?..
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87mores
Поляков не забудьте пригласить, мелкие пакостники!
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