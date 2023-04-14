Норвежская федерация фехтования отказалась отправлять спортсменов на турниры с участием россиян и белорусов

Федерация фехтования Норвегии не будет отправлять спортсменов на турниры с участием россиян.

10 марта Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.

«После того, как FIE разрешила россиянам и белорусам вернуться на турниры, правление федерации приняло решение не отправлять фехтовальщиков на соревнования с участием российских и белорусских атлетов.

Кроме того, было принято решение не проводить ежегодный норвежский турнир в рамках Кубка мира. Вместо этого мы организуем соревнования вне Кубка мира под контролем FIE в сотрудничестве со Швецией и Финляндией, которые приняли аналогичные решения», – сообщается на сайте федерации.

О, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?