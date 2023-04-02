Яна Егорян: «Зачем определенным странам нам разрешать выступать, если они нам проигрывают? Без конкурентов проще выигрывать»

Теги сборная России жен Яна Егорян Спорт-Экспресс Фехтование

Яна Егорян высказалась о критериях допуска россиян к международным соревнованиям. 

«Полностью солидарна со словами президента нашей федерации. Любому спортсмену, который находится в такой ситуации тяжело. Мы продолжаем тренироваться, работать, надеяться.

Мы только обрадовались, что международная федерация фехтования нас допускает, как через несколько дней мы узнаем об изменении условий. Мы просто надеемся и верим. Если люди, которые за нас не будет бояться говорить об этом, думаю, ситуация изменится.

Знаю, что многие люди поддерживают наше возвращении, но в виду политических ситуаций боятся. Мы ждем и верим. Обидно, что мы действительно одни из самых сильных и нас не допускают. Честно говоря, понимаю эту логику.

Зачем определенным странам нам разрешать выступать, если они нам проигрывают? Без конкурентов проще выигрывать. А через 10-20 лет никто и не вспомнит, что Россия не участвовала и кто-то выиграл Олимпиаду. Все будут помнить, что медаль завоевала эта страна», — сказала двукратная олимпийская чемпионка. 

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