Яна Егорян: «Чувствую облегчение, что наконец‑то нас допускают. Это огромная победа для российского спорта, что мы сможем выступать»

заявила, что чувствует облегчение в связи с допуском россиян на международные старты.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой.

«Чувствую облегчение, что наконец‑то этот вопрос закрыт, что нас допускают. Мы, конечно, не переставали тренироваться, надеялись.

Сейчас будет работаться еще лучше, потому что мы знаем, что будем отбираться на Олимпиаду. Не знаю точно, выступаем мы с флагом и гимном или без.

В любом случае это огромная победа для российского спорта, что мы сможем выезжать, сможем выступать. А дальше уже будет видно», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

Глава ФФР о допуске россиян: «Есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до соревнований»