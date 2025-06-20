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  • Михаил Дегтярев: «Я говорю немного с юмором. Но эмоции с международными организациями и МОК стараемся убрать»
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Михаил Дегтярев: «Я говорю немного с юмором. Но эмоции с международными организациями и МОК стараемся убрать»

Михаил Дегтярев заявил, что старается без эмоций говорить с представителями МОК.

«Будем вести без эмоций диалог. Я немного с юмором говорю. Но эмоции с международными организациями и Международным олимпийским комитетом (МОК) стараемся убрать.

Есть юридическая часть, стараемся по ней двигаться. Только так можно будет достичь восстановления наших прав. Есть хартия и принципы, им нужно следовать, нужно требовать, чтобы функционеры их соблюдали, и самим соблюдать.

Я могу сказать о межгосударственных форматах – мы будем развивать и поддерживать, но не вместо, а вместе с международными федерациями, олимпийским движениям. Мы не строим альтернатив. Целостность мирового спорта есть, мы являемся приверженцами олимпийской хартии, антидопинговых кодексов ЮНЕСКО и WADA, поэтому мы полноправные участники международного движения.

А межгосударственные форматы используем для укрепления дружбы и спортивной конкуренции, посылам всем сигнал об открытости», – сказал министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Дегтярев во время Петербургского международного экономического форума.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: ТАСС
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