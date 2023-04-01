Айзанат Муртазаева: «Верю, что мы будем в Париже. Иначе какой смысл тренироваться и готовиться? Все мы здесь ради Олимпиады»

Шпажистка Айзанат Муртазаева заявила, что верит в поездку на Олимпиаду-2024 в .

На Олимпиаде в Токио Муртазаева заняла 4-е место.

– Ты веришь, что будешь на Олимпиаде в Париже?

– Разумеется. Нет, я, конечно, реалистка, контакт с реальностью у меня тоже есть. И тяжело порой бывает, когда читаешь отдельные новости, мнения. Появляются сомнения, неуверенность в себе и своем будущем.

Собственно, поэтому я стараюсь их и меньше читать. Но при этом я все равно верю, что мы в Париже будем.

Иначе, опять же, какой смысл тренироваться и готовиться? Если самому даже не верить в то, что может быть позитивный исход. Ведь все мы здесь ради Олимпиады.

– У тебя есть знакомые среди иностранных фехтовальщиков? Общалась с ними в последний год?

– Разумеется, есть. Как и знакомые, так и близкие приятели. Есть девочки, которые меня поддерживают, и это очень приятно. Потому что этого нам реально не хватает, такой человеческой поддержки.

Бывает, что и правда поверишь, что все против нас так ополчились. Как допустят, и будет едва ли не хуже, чем сейчас. Сразу пойдет весь этот негатив, провокации, никуда не спрятаться. И тут неожиданно слышишь слова поддержки.

Опять же, когда девочки говорят, что скучают по нам, правда, это очень трогает. И мотивирует на работу. Ведь повлиять на то, когда нас вернут, я не могу. А на то, как я буду в этот момент себя чувствовать – вполне.

И хочется быть в полной боевой готовности, ведь вряд ли хоть кто-то ждал этого момента возвращения так долго, как мы, – сказала Муртазаева.

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