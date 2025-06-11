Бах о том, чем займется после ухода с поста главы МОК: «Буду скромным болельщиком, который просто наслаждается спортом»

Бах заявил, что после ухода с поста главы МОК будет «скромным болельщиком».

Олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах возглавлял Международный олимпийский комитет (МОК) с 2013 года. 23 июня он оставит свой пост, новым президентом МОК станет двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.

«Если вы не забудете меня через несколько минут после того, как я покину эту команду, возможно, у меня будет возможность увидеть еще несколько соревнований ваших федераций. Я буду скромным болельщиком, который просто будет наслаждаться спортом, будет рядом со спортсменами и будет наслаждаться тем, как процветают олимпийское движение и международные федерации.

Спасибо вам всем от всего сердца за это великолепное время», – сказал Бах, выступая на генеральной ассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций.

Ковентри – новый босс МОК, она ставленница Баха. Что это значит для России?