Олимпийская чемпионка по фехтованию Евгения Ламонова может стать сенатором от Курской области

Олимпийская чемпионка Ламонова претендует на место сенатора от Курской области.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные источники. По их информации, после губернаторских выборов в сентябре в области произойдет смена сенатора, представляющего исполнительную власть.

С 2024 года исполнительную власть Курской области в верхней палате парламента представляет Алексей Кондратьев. Сообщается, что он, скорее всего, снова начнет представлять Тамбовскую область, сенатором от которой уже был с 2015-го по 2020 год.

Вероятным кандидатом на то, чтобы представлять в Совфеде правительство Курской области, является известная фехтовальщица Евгения Ламонова.

Ламонова – олимпийская чемпионка Пекина-2008, чемпионка мира 2011 года в команде, чемпионка Европы 2007 года. Депутат Курской областной думы, председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области, руководитель фонда содействия развитию спорта «Спортивное поколение».