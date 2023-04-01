Глава Федерации фехтования России: «На протяжении десятилетий США разрушали все вокруг. И сейчас они позволяют себе что-то говорить против нас?»

Теги Ильгар Мамедов ФФР Политика Фехтование

Глава Федерации фехтования России считает, что США не должны диктовать условия в политике.

– В соцсетях иностранные фехтовальщики публиковали анонс казанского турнира в контексте того, что Россия нарушает запрет на международные старты от МОК. Как вы на это им ответите?

– Каждый день раздаются звонки... И вот честно скажу, я уже от этой глупости устал. Хочется съязвить, но понимаешь, что только скажешь – сразу по всему миру распространится. Будем умнее, чем эти горлопаны, которые просто что-то говорят или пишут.

Я уже молчу про тех спортсменов, которые живут в США. Они забыли, видимо, историю своей страны? На протяжении десятилетий их страна разрушала все вокруг, направо и налево. И сейчас они позволяют себе что-то говорить против нас? Против России, осуждать нашу международную политику? Вы сами-то откуда, где родились?

Изучите, пожалуйста, для начала, что делала ваша страна, посмотрите на себя. Вот это мне непонятно вообще. Как будто они не знают ничего. Я же работал в США сам. Там студенты в университете учат таблицу умножения. И я сейчас не шучу, не преувеличиваю.

А когда я приехал в парикмахерскую, рассказал, что собираюсь на Олимпиаду в Афины, меня спрашивают: на машине поедешь? А я в этот момент нахожусь в Коламбусе. Так что у них серьезные проблемы с тем, что происходит в мире, – рассказал Ильгар Мамедов.

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36 комментариев

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Artem Karev
Ответ Zeitgeist Zeppelin
Спортсмены США никакой истории нет забывали, они ее и не знали, либо знали в сильно искаженном виде. Там нация напоминает подростка с огромным ЧСВ, который всегда прав, который всегда все делает правильно и т.д. История там исключительно героическая. У нас другая крайность, кстати: за все каяться и даже великие достижения страны умножать на ноль (Александр Невский - плохой, Иван Грозный - плохой, Петр Великий - плохой, Александр III - плохой, Сталин - плохой и т.д.) Хороший обычно один Ельцин, что характерно. Но у нас это больше следствие целенаправленной работы некоторых людей/фондов/сообществ против России. В США же, которыми буквально сжигались деревни напалмом, все нормально. Ну, сожгли каких-то там азиатов, можно подумать, что это люди были. Недаром Бертран Рассел и Сартр считали, что США заслужили Нюрнбергский трибунал.
Так и есть
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Почтенный эльф
Тема на либеральную смену попала - "тяв-тяв" побегли васнецовы гегемона защищать.
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Почтенный эльф
Ответ Василий Потемкин
Не раскрыта тема,а почему господин Мамедов в свое время отправился работать в США?И вообще непонятно-почему детей российской элиты их родители отправляли получать образование в США,если там в университетах учат таблицу умножения?А город Афины-это довольно известный город-округ в США с населением около 120 тысяч в штате Джорджия-потому вопрос про машину был абсолютно релевантным,и кто в этом случае тупой-вопрос риторический.Сейчас,к сожалению,время Мамедовых-хамовитых,глупых и лживых лицемеров...
И там Олимпиада проходила, да ? В Джорджии ?
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Сергей Болдин
Ответ Maxim Vasnechov
Ахахахаха. Выкинь телик в окно и больше не пиши такую глупость. США разрушило Афганистан(страны советов там точно не было, да?), и Югославию, пять балов.
Просто интересно, ты участвовал хоть в одном событии из выше перечисленных событиях или просто так бред несешь
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Чиф
Ответ serenada
В США есть несколько городов с названием Афины (Атенс). Один из них находится примерно в 100 километрах от Коламбуса. Такой вот урок географии для Мамедова
там что ОИ проводили?
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Павел Мельников
Ответ Роман
Жалкое оправдание своего лицемерия* Прямо сейчас гибнут арабы в ходе конфликта с Израилем (как пример) , или это второсорт люди и потому неинтересно для таких как ты? Бегом в твиттер
Лицемер у нас тот, кто скажет, что арабское население ему ближе, чем славянское. Культурно, как минимум. Вот это лицемеры махровые.
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papadok
Ответ serenada
В США есть несколько городов с названием Афины (Атенс). Один из них находится примерно в 100 километрах от Коламбуса. Такой вот урок географии для Мамедова
С языка сняли.
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Zeitgeist Zeppelin
Спортсмены США никакой истории нет забывали, они ее и не знали, либо знали в сильно искаженном виде. Там нация напоминает подростка с огромным ЧСВ, который всегда прав, который всегда все делает правильно и т.д. История там исключительно героическая. У нас другая крайность, кстати: за все каяться и даже великие достижения страны умножать на ноль (Александр Невский - плохой, Иван Грозный - плохой, Петр Великий - плохой, Александр III - плохой, Сталин - плохой и т.д.) Хороший обычно один Ельцин, что характерно. Но у нас это больше следствие целенаправленной работы некоторых людей/фондов/сообществ против России. В США же, которыми буквально сжигались деревни напалмом, все нормально. Ну, сожгли каких-то там азиатов, можно подумать, что это люди были. Недаром Бертран Рассел и Сартр считали, что США заслужили Нюрнбергский трибунал.
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papadok
Ему бы с Инной Жирковой пообщаться за географию. У нее проблем с тем. что происходит в мире наверняка нет.
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Роман
Ответ bullFrog
Самое жалкое оправдание, годится только для глубинных. "Кто-то где-то воюет и убивает, значит и нам можно"
Жалкое оправдание своего лицемерия* Прямо сейчас гибнут арабы в ходе конфликта с Израилем (как пример) , или это второсорт люди и потому неинтересно для таких как ты? Бегом в твиттер
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Владислав 1984
Ответ Alexey Drugov
Дядь, у тебя прекурсоры к психоактивной химозе в страну идут из Китая а ты тут про европейский нарко хаб задвигаешь. Самому не смешно?
в какую страну? Если ты про Россию, то я понятия не имею, откуда и что туда идёт.Поэтому и не пишу ничего об этом. Я живу в Европе, вот про нее и пишу. То, что большая часть наркоты идёт сюда через малопризнанное Косово - официальный факт. Наркоманов - море. Только вот об этом местные власти говорить не хотят, ведь толерантность, демократия и абсолютно потрясающее "преступность не имеет национальности"))) имеет, ещё как. И все это - последствия игр в демократию, где Штаты - главный заводила. Ещё раз: ни про Россию, ни про Украину я не говорю. А говорю про одну страну, которая очень любит чужими руками на далёких континентах разрушать все и вся.
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Чиф
Ответ Maxim Vasnechov
Ахахахаха. Выкинь телик в окно и больше не пиши такую глупость. США разрушило Афганистан(страны советов там точно не было, да?), и Югославию, пять балов.
при чём здесь "телик"? глупости-то ты постишь постоянно! Так что слухай сюда .....
Корея и Китай, Гватемала, Индонезия, Куба, Гватемала, Конго, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Гватемала, Гренада,
Ливан, Ливия, Сальвадор, Никарагуа, Иран, Панама, Ирак, Кувейт, Сомали, Босния, Судан, Афганистан, Югославия, Йемен, Ирак, Ирак, Афганистан, Пакистан,
Сомали, Йемен, Ливия, Сирия .... это с 1950 по 2015
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Иван Стрелков
Я же работал в США сам. Там студенты в университете учат таблицу умножения. И я сейчас не шучу, не преувеличиваю.

А чего тогда там работал? Азбуке конгрессменов учил?
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Он саМый
Ответ Владислав 1984
Господин Мамедов не объяснит, у него дела поважнее, а я попробую. Ливия. Ирак. Афганистан. Югославия. Итог по первым трем - страны в руинах, центральной власти нет, нищета, огромное количество жертв, вывоз за бесценок сырой нефти в США. По Югославии - бомбардировка снарядами с обеденным ураном, резкий рост онкозаболеваний, появление Косово - главного хаба поставок наркоты в Европу и рассадника животной ненависти ко всем славянским народам.
Можно пояснить, что представляет из себя "бомбардировка снарядами с обеденным ураном"? Вы сами интересовались или напрямую на подкорку записали, без критического осмысления? Как и остальное?
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tyuiop tyuiop
Ответ bullFrog
Самое жалкое оправдание, годится только для глубинных. "Кто-то где-то воюет и убивает, значит и нам можно"
годится для тех кто хочет воевать
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tyuiop tyuiop
Ответ Владислав 1984
Я там был и жил. Глупость пишешь ты. Съезди, посмотри и поговори с местными - надеюсь, ахинею строчить желания поубавиться. Дискутировать не намерен, ибо ты понятия не имеешь, о чем пишешь.
в каком афганском городе и когда вы жили?
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Ярик01
Я уже молчу про тех спортсменов, которые живут в США.

Овечкин? ))
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tyuiop tyuiop
Ответ Владислав 1984
Господин Мамедов не объяснит, у него дела поважнее, а я попробую. Ливия. Ирак. Афганистан. Югославия. Итог по первым трем - страны в руинах, центральной власти нет, нищета, огромное количество жертв, вывоз за бесценок сырой нефти в США. По Югославии - бомбардировка снарядами с обеденным ураном, резкий рост онкозаболеваний, появление Косово - главного хаба поставок наркоты в Европу и рассадника животной ненависти ко всем славянским народам.
братуха, сравни по каким ценам покупает США нефть на востоке и Россия продает Китаю, у тебя будет разрыв шаблона (или места на котором сидишь)
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Он саМый
Ответ Maxim Vasnechov
Что США вокруг разрушало, господин Мамедов конечно не объяснит. Думаю штампами набросает, как обычно.
Ну, вокруг США располагаются Канада, Мексика. Ещё и Аляска, видимо, разрушенная.
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IrbIS
Ответ bullFrog
Самое жалкое оправдание, годится только для глубинных. "Кто-то где-то воюет и убивает, значит и нам можно"
ну по факту так и есть, справедливость она для всех одна...
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Василий Потемкин
Не раскрыта тема,а почему господин Мамедов в свое время отправился работать в США?И вообще непонятно-почему детей российской элиты их родители отправляли получать образование в США,если там в университетах учат таблицу умножения?А город Афины-это довольно известный город-округ в США с населением около 120 тысяч в штате Джорджия-потому вопрос про машину был абсолютно релевантным,и кто в этом случае тупой-вопрос риторический.Сейчас,к сожалению,время Мамедовых-хамовитых,глупых и лживых лицемеров...
+13
-3
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serenada
В США есть несколько городов с названием Афины (Атенс). Один из них находится примерно в 100 километрах от Коламбуса. Такой вот урок географии для Мамедова
+7
-3
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Павел Мельников
Ответ Alexey Drugov
Дядь, у тебя прекурсоры к психоактивной химозе в страну идут из Китая а ты тут про европейский нарко хаб задвигаешь. Самому не смешно?
Это другое. Друг, партнер и старший брат. И Тяньаньмэнь был во благо для дальнейшего процветания, не то, что эти разрушительные конфликты злых американских империалистов.
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bullFrog
Самое жалкое оправдание, годится только для глубинных. "Кто-то где-то воюет и убивает, значит и нам можно"
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Daishi
Почему в главы федераций принимают без тщательного медицинского освидетельствования? Что этот, что мадам Грицацуева из лыж несут ахинею из плесневелой подшивки газеты "Правда" 50 летней выдержки. :))
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