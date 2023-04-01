Глава Федерации фехтования России: «На протяжении десятилетий США разрушали все вокруг. И сейчас они позволяют себе что-то говорить против нас?»

Глава Федерации фехтования России считает, что США не должны диктовать условия в политике.

– В соцсетях иностранные фехтовальщики публиковали анонс казанского турнира в контексте того, что Россия нарушает запрет на международные старты от МОК. Как вы на это им ответите?

– Каждый день раздаются звонки... И вот честно скажу, я уже от этой глупости устал. Хочется съязвить, но понимаешь, что только скажешь – сразу по всему миру распространится. Будем умнее, чем эти горлопаны, которые просто что-то говорят или пишут.

Я уже молчу про тех спортсменов, которые живут в США. Они забыли, видимо, историю своей страны? На протяжении десятилетий их страна разрушала все вокруг, направо и налево. И сейчас они позволяют себе что-то говорить против нас? Против России, осуждать нашу международную политику? Вы сами-то откуда, где родились?

Изучите, пожалуйста, для начала, что делала ваша страна, посмотрите на себя. Вот это мне непонятно вообще. Как будто они не знают ничего. Я же работал в США сам. Там студенты в университете учат таблицу умножения. И я сейчас не шучу, не преувеличиваю.

А когда я приехал в парикмахерскую, рассказал, что собираюсь на Олимпиаду в Афины, меня спрашивают: на машине поедешь? А я в этот момент нахожусь в Коламбусе. Так что у них серьезные проблемы с тем, что происходит в мире, – рассказал Ильгар Мамедов.

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