Глава Федерации фехтования России об условиях МОК: «Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж, либо остаться нормальным человеком»

Глава Федерации фехтования России сравнил рекомендации МОК с «продажей души дьяволу».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«С этими условиями МОК надежды поехать [на Олимпиаду] в Париж нет. Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж, либо остаться нормальным человеком.

Даже если соревнования Кубка мира будут переноситься из стран, которые отказываются от организации турниров, мы все равно не сможем добираться до этих мест.

Условия нашего допуска такие, что они просто неприемлемы», – сказал Ильгар Мамедов.

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