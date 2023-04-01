Глава Федерации фехтования России об условиях МОК: «Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж, либо остаться нормальным человеком»

Теги МОК Олимпийская сборная России Ильгар Мамедов Кубок мира Париж-2024 Федерация фехтования России Фехтование

Глава Федерации фехтования России сравнил рекомендации МОК с «продажей души дьяволу».

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям допустить россиян к соревнованиям в нейтральном статусе – при соблюдении строгих критериев.

«С этими условиями МОК надежды поехать [на Олимпиаду] в Париж нет. Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж, либо остаться нормальным человеком.

Даже если соревнования Кубка мира будут переноситься из стран, которые отказываются от организации турниров, мы все равно не сможем добираться до этих мест.

Условия нашего допуска такие, что они просто неприемлемы», – сказал Ильгар Мамедов.

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18 комментариев

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alegosha
Ответ Ivan Balashov
К тому, что я описал во втором абзаце.
так то он двукратный олимпийский чемпион (СССР и РФ) в звании полковника, возможно государственный флаг для него не просто кусок материи.
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Ivan Balashov
Ответ alegosha
если могете, то к чему комментарий выше?
К тому, что я описал во втором абзаце.
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alegosha
Ответ Ivan Balashov
Могу (даже тексты песен время от времени пишу с их использованием). Я просто не люблю, когда административный аппарат государства пытается примазываться к каким-то высоким материям и строить из себя нечто святое, непогрешимое и важное для каждого из жителей этого государства.
если могете, то к чему комментарий выше?
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expertmer2020
Душа принадлежит Богу - её нельзя продать.
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Ivan Balashov
Ответ Алекс Я
Да ,именно по отношению к флагу страны,гимну и выясняется есть ли у человека совесть и честь.у тебя их нет.
Ага. То-то у Джона Леннона, который вещал про "Imagine there’s no countries" никакой совести и чести не было.
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Зубы Дзюбы
Ответ Ivan Balashov
В его понимании, душа заключается в куске материи, выбранной чиновниками песне и толпе вооружённых людей в одинаковой форме?
Я думаю там про весь пул критериев
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Ivan Balashov
Ответ alegosha
в метафоры не могете?
Могу (даже тексты песен время от времени пишу с их использованием).

Я просто не люблю, когда административный аппарат государства пытается примазываться к каким-то высоким материям и строить из себя нечто святое, непогрешимое и важное для каждого из жителей этого государства.
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Алекс Я
Ответ Ivan Balashov
В его понимании, душа заключается в куске материи, выбранной чиновниками песне и толпе вооружённых людей в одинаковой форме?
Да ,именно по отношению к флагу страны,гимну и выясняется есть ли у человека совесть и честь.у тебя их нет.
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alegosha
Ответ Ivan Balashov
В его понимании, душа заключается в куске материи, выбранной чиновниками песне и толпе вооружённых людей в одинаковой форме?
в метафоры не могете?
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Mukunku 64
Да и фиг с ними - свой турнир замутим
Победителю- кофейный сервиз , призерам- грамоты..
В тему:
В России прошёл второй турнир по фехтованию, посвящённый памяти жертв первого турнира.
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Viks
"Нужно продать душу дьяволу и ехать в Париж, либо остаться нормальным человеком." --- Сметливый, однако - начал разыгрывать "патриотическую" карту
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Yury Sin
Лично глава Федерации уже давно продал душу дьяволу, как и другие чиновники.
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AllenatoreFirenze
Безымянный глава Федерации))) Он уже продал что-то дьяволу - ждём в Париже))) Притом Олимпиада тут не причем!
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Viks
«С этими условиями МОК надежды поехать [на Олимпиаду] в Париж нет." --- Сметливые это поняли. Но таких мало.
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Ноу Нейм
Было бы что продавать, уже Вове все без остатка отдали, и душу, и ж*пу
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Ivan Balashov
В его понимании, душа заключается в куске материи, выбранной чиновниками песне и толпе вооружённых людей в одинаковой форме?
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A K
В смысле, дьяволу? Вас что, пригласили в гвардейцы кардинала?
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el comandante
Как классик говорил «дома сидите, епт@»(с).
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