Ильгар Мамедов: «Спортсмены ЦСКА и «Динамо» – ведущие в России, а их не допускают. Кто поедет на Олимпиаду? Перворазрядники?»

Глава Федерации фехтования России отреагировал на рекомендации по допуску россиян.

МОК рекомендовал допустить россиян к международным соревнованиям в нейтральном статусе, однако это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Рекомендации не распространяются на Олимпийские игры, которые пройдут в 2024 году в и в 2026 году в Италии.

«Ничего ожидаемого не случилось. Если у кого-то была эйфория по поводу решения МОК, она должна закончиться.

Спортсмены ЦСКА и «Динамо» – ведущие в России, а их не допускают. Несправедливо. Кто поедет на Олимпиаду? Перворазрядники, которые туда не попадут?

МОК потерял нить управления год назад и сейчас до сих пор не может ее восстановить», – сказал Ильгар Мамедов.