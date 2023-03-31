Этап Кубка мира по женской рапире, от которого отказалась Германия из-за допуска россиян, перенесен в Болгарию

Этап Кубка мира по женской рапире, от которого отказалась Германия из-за допуска россиян, перенесен в болгарский Пловдив.

Соревнования пройдут 5-6 мая.

В марте конгресс Международной федерации фехтования (FIE) допустил россиян и белорусов до международных турниров.

После этого Финляндия, Германия и Дания сообщили об отмене соревнований в связи с допуском российских и белорусских фехтовальщиков.

В фехтовании вернули Россию – и страны отменяют турниры. И что, ничего нельзя сделать?