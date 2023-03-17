Журова об отмене этапа Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян: «Абсурд. Значит, проведут в другом месте, в тех странах, которые будут готовы»

Светлана Журова прокомментировала отмену этапа Кубка мира по фехтованию в Германии.

Накануне стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира среди рапиристок 5-6 мая в Таубербишофсхайме после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске до соревнований россиян и белорусов.

«Такое давление политиков интересно. Ну, значит, проведут в другом месте, в тех странах, которые будут готовы.

На самом деле это неправильно. Если страны будут так реагировать на решение международных федераций, то эти федерации будут давать соревнования странам, которые готовы принимать Россию.

Их вроде предупредили: если вы будете бойкотировать соревнования, то может быть принята дисквалификация страны. Если каждая страна будет так делать, то это все превратится в вакханалию.

Мы отменяем соревнования только потому что там кто-то участвует? Ну, это абсурд», – сказала Журова.