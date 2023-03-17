Дмитрий Свищев: «Отмена этапа Кубка мира в Германии – это шантаж, провокация. Должны последовать дисциплинарные наказания по отношению к немецкой федерации»

назвал шантажом отмену этапа Кубка мира по фехтованию в Германии.

Накануне стало известно, что Федерация фехтования Германии отказалась от проведения этапа Кубка мира среди рапиристок 5-6 мая в Таубербишофсхайме.

Это произошло после того, как Международная федерация фехтования (FIE) объявила о допуске россиян и белорусов к соревнованиям.

«Совершенно необдуманный, неспортивный поступок, который трудно поддается здравомысленному обоснованию. Очень странно.

Мы все прекрасно понимаем, что в Германии фехтование – один из популярных видов спорта. Там очень хорошие, мощные игроки. Президент федерации из олимпийского комитета.

Получить такую новость из Германии – неожиданно и неприятно для всех спортсменов. Это их выбор, это неуважение к Международной федерации фехтования, к сожалению для спортсменов всего мира.

Таких вещей в спорте не должно быть. Это шантаж, провокация, которая должна не остаться незамеченной Международной федерацией фехтования.

Я думаю, обязательно должны последовать какие-то дисциплинарные наказания по отношению к федерации фехтования Германии», – сказал Свищев.

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