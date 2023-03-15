Глава Федерации фехтования России: «Документы на визы в Польшу собираются. Если не дадут? Пускай не дадут»

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Российские фехтовальщики собирают документы на получение виз для выступления в Польше.

Об этом сообщил глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

С 21 по 23 апреля в польской Познани пройдет этап Кубка мира, который является квалификационным на Олимпиаду-2024 в Париже. Польша планирует отказать российским спортсменам в визе.

«Документы на визы в Польшу собираются. Если не дадут? Пускай не дадут. Будем подавать», – сказал Мамедов.

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