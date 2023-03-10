Губерниев о допуске российских фехтовальщиков: «Пока это только первая ласточка. Посмотрим, не будет ли череды бойкотов»

Теги Дмитрий Губерниев сборная России сборная России жен FIE Федерация фехтования России Фехтование

Дмитрий Губерниев считает, что допуск российских фехтовальщиков может привести к бойкотам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой.

– Решение витало в воздухе, и было понятно, что какая‑то федерация будет первой. Есть одно «но» – посмотрим, не будет ли череды бойкотов.

Однако в любом случае будут положительные истории с точки зрения возможного допуска, потому что скоро начинают отборочные старты на Париж‑2024, так что часики начинают тикать быстрее.

Посмотрим, что скажут федерации США, Канады, стран Европы и Азии.

– Это хороший знак в отношениях между российским и международным спортом?

– Пока это только первая ласточка. Нельзя сказать, что движение приобретает массовый характер. Решение интересное, будем наблюдать, – сказал Губерниев.

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2 комментария

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gerr_max
Международная федерация фехтования отменила своё решение о допуске российских спортсменов.
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Сергей К
Очень хорошая новость! Пока фехтование.
Ну а бойкот - не равно отстранению. Бойкот - это выбор....
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