Губерниев о допуске российских фехтовальщиков: «Пока это только первая ласточка. Посмотрим, не будет ли череды бойкотов»

считает, что допуск российских фехтовальщиков может привести к бойкотам.

Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой.

– Решение витало в воздухе, и было понятно, что какая‑то федерация будет первой. Есть одно «но» – посмотрим, не будет ли череды бойкотов.

Однако в любом случае будут положительные истории с точки зрения возможного допуска, потому что скоро начинают отборочные старты на Париж‑2024, так что часики начинают тикать быстрее.

Посмотрим, что скажут федерации США, Канады, стран Европы и Азии.

– Это хороший знак в отношениях между российским и международным спортом?

– Пока это только первая ласточка. Нельзя сказать, что движение приобретает массовый характер. Решение интересное, будем наблюдать, – сказал Губерниев.

Ого, первое возвращение России после отстранения! В фехтовании не выдержали года без наших

Глава ФФР о допуске россиян: «Есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до соревнований»