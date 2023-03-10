Губерниев о допуске российских фехтовальщиков: «Пока это только первая ласточка. Посмотрим, не будет ли череды бойкотов»
Дмитрий Губерниев считает, что допуск российских фехтовальщиков может привести к бойкотам.
Сегодня Международная федерация фехтования (FIE) на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на турниры под своей эгидой.
– Решение витало в воздухе, и было понятно, что какая‑то федерация будет первой. Есть одно «но» – посмотрим, не будет ли череды бойкотов.
Однако в любом случае будут положительные истории с точки зрения возможного допуска, потому что скоро начинают отборочные старты на Париж‑2024, так что часики начинают тикать быстрее.
Посмотрим, что скажут федерации США, Канады, стран Европы и Азии.
– Это хороший знак в отношениях между российским и международным спортом?
– Пока это только первая ласточка. Нельзя сказать, что движение приобретает массовый характер. Решение интересное, будем наблюдать, – сказал Губерниев.
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