Глава ФФР о допуске россиян: «Есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до соревнований»

Глава Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов рассказал подробности допуска россиян на турниры под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).

Сегодня FIE на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов.

«Допуск не ранее конца апреля. Обычно квалификация начиналась с апреля, но в сабле первый квалификационный проходил в конце марта в Азии, так сложилось в последнее время.

Соответственно, в этом году будет турнир в Сеуле, который пойдет в олимпийскую квалификацию. И так как допуск с середины апреля, какие‑то турниры мы уже точно пропускаем.

В общем, не все так просто и хорошо, я вам скажу честно. Да, сейчас есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до этих соревнований. И не только на саму Олимпиаду, но и на квалификационные соревнования.

Да, на протяжении года их достаточно много, но все‑таки. Вот уже начали с того, что в Корею мы не попадаем. Также, уверен, встанет вопрос с визами в ряд стран. Поэтому у меня оптимизм сдержанный», – цитирует Мамедова «Матч ТВ».

Также Мамедов ответил на вопрос, будут ли спортсмены выступать под нейтральным флагом.

«Формулировки про флаг и гимн не говорилось. Говорилось про «нейтральность» при наличии паспорта или гражданства России или Беларуси. То есть формулировки до конца непонятные.

Нейтральность к чему? Что такое «нейтральность»? Сами понимаете, пока мы никакого документа не получили. Когда будет бумага, тогда можно будет уже понять, что в данном случае представляет собой нейтральность.

Просто человеческая благодарность тем людям, которые работали над тем, чтобы нас вернули. Это большой коллектив и тяжелый труд. Понятно, что еще ничего не произошло, мы никуда не поехали, но на бумаге голосование было», – сказал глава ФФР.