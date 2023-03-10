Глава ФФР о допуске россиян: «Есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до соревнований»
Глава Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов рассказал подробности допуска россиян на турниры под эгидой Международной федерации фехтования (FIE).
Сегодня FIE на внеочередном конгрессе одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов.
«Допуск не ранее конца апреля. Обычно квалификация начиналась с апреля, но в сабле первый квалификационный проходил в конце марта в Азии, так сложилось в последнее время.
Соответственно, в этом году будет турнир в Сеуле, который пойдет в олимпийскую квалификацию. И так как допуск с середины апреля, какие‑то турниры мы уже точно пропускаем.
В общем, не все так просто и хорошо, я вам скажу честно. Да, сейчас есть некая эйфория, что нас допустили. Но будет огромное количество сложностей, чтобы добраться до этих соревнований. И не только на саму Олимпиаду, но и на квалификационные соревнования.
Да, на протяжении года их достаточно много, но все‑таки. Вот уже начали с того, что в Корею мы не попадаем. Также, уверен, встанет вопрос с визами в ряд стран. Поэтому у меня оптимизм сдержанный», – цитирует Мамедова «Матч ТВ».
Также Мамедов ответил на вопрос, будут ли спортсмены выступать под нейтральным флагом.
«Формулировки про флаг и гимн не говорилось. Говорилось про «нейтральность» при наличии паспорта или гражданства России или Беларуси. То есть формулировки до конца непонятные.
Нейтральность к чему? Что такое «нейтральность»? Сами понимаете, пока мы никакого документа не получили. Когда будет бумага, тогда можно будет уже понять, что в данном случае представляет собой нейтральность.
Просто человеческая благодарность тем людям, которые работали над тем, чтобы нас вернули. Это большой коллектив и тяжелый труд. Понятно, что еще ничего не произошло, мы никуда не поехали, но на бумаге голосование было», – сказал глава ФФР.
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