Софья Великая: «Решение FIE – самая прекрасная новость за последнее время. Благодарю коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение»

высказалась о решении FIE допустить российских спортсменов.

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Решение было принято на сегодняшнем внеочередном конгрессе федерации.

«Я очень рада принятому решению, верила, что это должно произойти, и хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение.

Спорт должен обеспечивать равные права и условия, и здравый смысл наконец восторжествовал. Несмотря на то что это самая прекрасная новость за последнее время, мы понимаем предстоящие сложности.

Все это время мы готовились, будем решать проблемы поэтапно, мы готовы к преодолению сложностей», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям