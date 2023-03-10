Софья Великая: «Решение FIE – самая прекрасная новость за последнее время. Благодарю коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение»

Теги сборная России сборная России жен Софья Великая FIE ТАСС Фехтование

Софья Великая высказалась о решении FIE допустить российских спортсменов.

Международная федерация фехтования (FIE) одобрила возвращение российских и белорусских спортсменов на соревнования под своей эгидой. Решение было принято на сегодняшнем внеочередном конгрессе федерации.

«Я очень рада принятому решению, верила, что это должно произойти, и хочу поблагодарить коллег из разных стран, которые проголосовали за наше возвращение.

Спорт должен обеспечивать равные права и условия, и здравый смысл наконец восторжествовал. Несмотря на то что это самая прекрасная новость за последнее время, мы понимаем предстоящие сложности.

Все это время мы готовились, будем решать проблемы поэтапно, мы готовы к преодолению сложностей», – сказала двукратная олимпийская чемпионка.

⚡️Международная федерация фехтования допустила российских и белорусских спортсменов к соревнованиям

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Кричали женщины "Ура! И в воздух чепчики бросали..."
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Евгений Яшугин
Дай Бог, чтобы все сложилось!
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий