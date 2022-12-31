София Позднякова: «В 2022-м мою жизнь развернуло на 360 градусов. Год был крутой, насыщенный, полный разных эмоций»
Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова подвела итоги года.
«В 2022 году мою жизнь развернуло на 360 градусов. Именно так же я хочу развернуться на вейке следующим летом.
А если без шуток, то год был крутой, насыщенный, полный разных эмоций. Никаких итогов, только пожелания всем и каждому быть счастливым (как я на фото и в целом сейчас), быть любимым, быть в гармонии с собой, с близкими и окружающим миром!
Всех обнял, с Новым годом», – написала Позднякова.
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