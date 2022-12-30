Саблист Лоханов о разводе с Поздняковой: «Мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему»

Теги Станислав Поздняков сборная России жен сабля Политика София Лоханова (Позднякова) Константин Лоханов Фехтование

Саблист Константин Лоханов рассказал, почему уехал из России.

Лоханов – бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, дочери главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Спортсмен рассказал, что в сентябре 2021 года перенес операцию на тазобедренном суставе. 23 февраля 2022-го Лоханов полетел в Мюнхен на новую операцию. Впоследствии врачи рекомендовали ему прекратить занятия фехтованием.

Из-за событий на Украине и несогласия с политикой России Лоханов решил не возвращаться на родину.

Также он высказался о разводе с Поздняковой.

«Мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему, в отличие от некоторых представителей российской спортивной элиты, которые решили, что наша личная жизнь их касается, и дали много интервью желтой прессе.

Сейчас я нахожусь в Сан-Диего, штат Калифорния. Это замечательное место рядом с океаном, где у меня есть время подумать о планах на будущее», – написал Лоханов.

Мы не можем процитировать Лоханова в полном виде, так как содержащиеся в его высказывании утверждения противоречат официальной позиции РФ.

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12 комментариев

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Алексей Никитин
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Ответ Pikachu Pikachu
Корректно все сказал, не то что позорник Поздняков
Вам либералом и говно, цветок
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Curiouscat
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Любит спортс личные дела полоскать.
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Mukunku 64
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Когда папашу Позднякова турнут из кресла , карьера
Дочурки стремительно полетит вниз
Шершавый язык вряд-ли позволит задержаться
На должности , там уже очередь лижущих
И подмахивающих .
И будет доживать свой век Софа с папашей разбитым
Параличом из за своей отставки
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Михаил Максаков
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Саблист Лоханов о разводе с Поздняковой: «Чёта я лоxанулся»
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Sla Slo
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Очередной шлюх
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Mukunku 64
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Маленький штришок к портрету Лоханова
«ЛОХАНОВ ПОСТУПИЛ ПОРЯДОЧНО, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В США, НЕ ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ» — ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ ФЕХТОВАНИЯ РОССИИ
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WilJkeee
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Ответ АРХАТ
Вы вообще гороскопически трудно совместимы. Она Бык (1997), а ты Тигр (1998) "Бык" консерватор, а Тигр революционер Плюс её папаша тоже "Бык" (1973), так что нечего тебе делать в этом телятнике.
Прекрасное объяснение, у России и Украины тоже видимо несовместимость по гороскопу
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Pikachu Pikachu
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Корректно все сказал, не то что позорник Поздняков
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АРХАТ
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Вы вообще гороскопически трудно совместимы.
Она Бык (1997), а ты Тигр (1998)
"Бык" консерватор, а Тигр революционер
Плюс её папаша тоже "Бык" (1973), так что нечего тебе делать в этом телятнике.
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Tim Abdullin
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Причина всегда одна (не совокупность).
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DD102DD
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Всех развёл и уехал.

Гришу там не встречал?
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ValmontZ
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молодец
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