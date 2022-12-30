Саблист Лоханов о разводе с Поздняковой: «Мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему»

Саблист Константин Лоханов рассказал, почему уехал из России.

Лоханов – бывший муж двукратной олимпийской чемпионки , дочери главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

Спортсмен рассказал, что в сентябре 2021 года перенес операцию на тазобедренном суставе. 23 февраля 2022-го Лоханов полетел в Мюнхен на новую операцию. Впоследствии врачи рекомендовали ему прекратить занятия фехтованием.

Из-за событий на Украине и несогласия с политикой России Лоханов решил не возвращаться на родину.

Также он высказался о разводе с Поздняковой.

«Мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему, в отличие от некоторых представителей российской спортивной элиты, которые решили, что наша личная жизнь их касается, и дали много интервью желтой прессе.

Сейчас я нахожусь в Сан-Диего, штат Калифорния. Это замечательное место рядом с океаном, где у меня есть время подумать о планах на будущее», – написал Лоханов.

Мы не можем процитировать Лоханова в полном виде, так как содержащиеся в его высказывании утверждения противоречат официальной позиции РФ.

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