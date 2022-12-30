Саблист Лоханов о разводе с Поздняковой: «Мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему»
Саблист Константин Лоханов рассказал, почему уехал из России.
Лоханов – бывший муж двукратной олимпийской чемпионки Софии Поздняковой, дочери главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.
Спортсмен рассказал, что в сентябре 2021 года перенес операцию на тазобедренном суставе. 23 февраля 2022-го Лоханов полетел в Мюнхен на новую операцию. Впоследствии врачи рекомендовали ему прекратить занятия фехтованием.
Из-за событий на Украине и несогласия с политикой России Лоханов решил не возвращаться на родину.
Также он высказался о разводе с Поздняковой.
«Мы расстались по разным причинам. Это все, что я могу сказать на эту тему, в отличие от некоторых представителей российской спортивной элиты, которые решили, что наша личная жизнь их касается, и дали много интервью желтой прессе.
Сейчас я нахожусь в Сан-Диего, штат Калифорния. Это замечательное место рядом с океаном, где у меня есть время подумать о планах на будущее», – написал Лоханов.
Мы не можем процитировать Лоханова в полном виде, так как содержащиеся в его высказывании утверждения противоречат официальной позиции РФ.
«Испуганный любитель малинового фраппе». Так глава ОКР Поздняков назвал зятя-спортсмена, оставшегося в США
Дочурки стремительно полетит вниз
Шершавый язык вряд-ли позволит задержаться
На должности , там уже очередь лижущих
И подмахивающих .
И будет доживать свой век Софа с папашей разбитым
Параличом из за своей отставки
«ЛОХАНОВ ПОСТУПИЛ ПОРЯДОЧНО, ОТКАЗАВШИСЬ ОТ ГОСПОДДЕРЖКИ ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ В США, НЕ ВСЕ ТАК ДЕЛАЮТ» — ГЛАВА ФЕДЕРАЦИИ ФЕХТОВАНИЯ РОССИИ
Она Бык (1997), а ты Тигр (1998)
"Бык" консерватор, а Тигр революционер
Плюс её папаша тоже "Бык" (1973), так что нечего тебе делать в этом телятнике.
Гришу там не встречал?