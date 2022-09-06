Журова о переезде саблиста Лоханова в США: «Он проявил слабость. Думает, что это принесет ему известность и славу? Не принесет»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о переезде российского саблиста Константина Лоханова в США.

Сообщалось, что супруга Лоханова – двукратная олимпийская чемпионка София Позднякова – подала на развод после решения спортсмена переехать в Штаты.

«Все повторяется. В истории нашей страны уже был период, когда люди совершали подобные поступки. Это было во времена «железного занавеса». Кстати, цели той стороны сейчас тоже похожи. К сожалению, есть люди, которые на такое способны.

Известным личностям, которые ранее патриотично относились к стране, очень тяжело находить себя там. Когда ты уезжаешь отсюда с осуждением и осознанием этого осуждения, то на чужбине становится тяжело, а связь с родиной теряется. Очень многие из‑за этого страдали и закончили в итоге не очень здорово. Некоторые, кстати, потом возвращались.

Что касается конкретно Лоханова, то он проявил слабость. Почему он это сделал? Не знаю. Может, думает, что это принесет ему известность и славу? Не принесет. Сейчас во всем мире убирают с полок библиотек книги великих русских писателей, запрещают музыку наших выдающихся композиторов.

Он что думает, что его приезд туда поменяет к нему отношение как к русскому человеку? Или он после переезда перестанет быть русским? Он от этого тоже собирается отказываться? Какие гарантии, что его там все будут любить? Если посмотреть на промежуточное решение о том, кому сейчас будут выдавать визы, то там значатся диссиденты.

То есть они готовы давать диссидентам визы, принимать их, чтобы усиливать пропаганду о том, что из России уезжают хорошие люди. Видимо, хотят таким образом продемонстрировать, что в нашей стране невозможно жить. Я так понимаю, они увидели, что наши спортсмены совсем не стремятся массово менять гражданство. Видимо, думали, что все поедут за рубеж, но это не случилось.

Поэтому сейчас будет точечная атака. Будут прощупывать, кто психологически готов на такое, и дальше предлагать варианты. Нас лишили флага, гимна, соревнований, но наши спортсмены до сих пор никуда не уезжают. А им это нужно, чтобы усиливать пропаганду. Такое было и во времена Советского союза», – сказала Журова.

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