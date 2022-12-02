Яна Егорян: «Очень надеюсь, что будем отбираться на Олимпиаду в Париже. Если не допустят – вон какие турниры мы проводим, я не против и так выступать»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян выразила надежду на допуск сборной России к отбору на Олимпиаду-2024 в Париже.

Сегодня Егорян одержала победу на турнире «Московская сабля».

«Конечно, никогда не бывает просто, это вопрос твоего внутреннего состояния. Нужно все равно держать марку – ты должен быть с уверенным лицом, походкой. Я очень надеюсь, что мы будем отбираться на Олимпиаду в Париже.

Если он начнется, наша команда полностью готова, и основной состав, и резерв – все очень сильно хотят, трудятся не покладая рук, а если не допустят – вон какие турниры мы проводим, я не против и так выступать», – сказала Егорян.