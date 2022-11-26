Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов не раньше марта 2023 года

Международная федерация фехтования (FIE) рассмотрит вопрос о возможном допуске российских спортсменов не раньше марта 2023 года.

Об этом сообщил президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов.

«Сегодня конгресс FIE принял решение перенести вопрос по допуску российских и белорусских фехтовальщиков на внеочередной конгресс организации, который пройдет в марте.

Квалификационный отбор на Игры [Париж-2024] стартует в апреле», – сказал Мамедов.

2 марта FIE отстранила россиян от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.