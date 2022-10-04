Ильгар Мамедов: «Соглашаться ли выступать под нейтральным флагом? Если возвращаемся на международную арену, то будут идти переговоры об условиях»

Президент федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил на вопрос о возможном участии сборной в Олимпийских играх-2024 в Париже.

«Допустят ли нас до Олимпиады? Не знаю, я не Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета – Sports.ru) и за него не смогу говорить.

Мы все надеемся, что конгресс Международной федерации фехтования (FIE), который пройдет в ноябре в Лозанне, решит, что мы можем вернуться. Иначе нам не на что рассчитывать.

Соглашаться ли выступать под нейтральным флагом? Вопрос в первую очередь стоит о возвращении – либо да, ли нет. Если возвращаемся на международную арену, то будет идти переговорный процесс об условиях. А если не возвращаемся, значит не возвращаемся», – сказал Мамедов.

«У наших фехтовальщиков не было желания сменить гражданство», – также отметил он.

«Если у Баха есть дети, предлагаю им отказаться от папаши». Нашему спорту выдвинули жесткое условие в обмен на допуск – все против

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности