Великая о недопуске сборной России: «Считаю это несправедливостью. В чем конкуренция, если самую сильную страну отстраняют?»

Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая высказалась об отстранении сборной России от международных стартов.

«Как представитель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России я считаю это несправедливостью. Уверена, что уровень в мире упадет.

В чем заключается конкуренция, если самую сильную страну отстраняют? Будем ждать до последнего и продолжать тренироваться», – сказала она.

Сегодня Великая участвовала в турнире «Московская сабля», где уступила двукратной олимпийской чемпионке Яне Егорян в полуфинале.

«Не думала, что смогу участвовать и подготовиться, но вера тренера и моих близких вдохновила. Я очень рада, что сегодня они все пришли.

Мы можем дома в Москве показать красивое фехтование, здесь отличная организация, подсветка, в дальнейшем мы можем сделать фехтование популярнее в несколько раз», – отметила Великая.