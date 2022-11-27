Никитина о продлении отстранения российских фехтовальщиков: «Конечно, новость расстроила. Будем надеяться, что мы еще сможем попасть на Олимпиаду»

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Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Никитина высказалась о решении Международной федерации фехтования (FIE) продлить отстранение сборной России от международных соревнований. 

Конгресс FIE продлил отстранение российских спортсменов до марта 2023 года. Отборочные соревнования к Олимпийским играм-2024 начнутся в апреле.

«Конечно, меня расстроила эта новость. Мы готовимся к тому, чтобы показать себя на международной арене, но пока такой возможности нет.

Будем надеяться, что мы еще сможем попасть на Олимпийские игры, надежда умирает последней. Я до конца года выступлю на российских соревнованиях, на «Московской сабле» и на Кубке России», – сказала Никитина.

Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске российских спортсменов не раньше марта 2023 года

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