Артур Далалоян: «Продолжаю надеяться, что у нас будет возможность в 2024 году в Париже повторить токийский успех»

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Олимпийский чемпион Токио-2020 в команде Артур Далалоян высказался о возможном пропуске Олимпиады-2024 в Париже. 

«В такой ситуации начинаешь еще больше ценить то, что было. Что не сдался тогда, не зря были приложены просто нечеловеческие усилия по восстановлению, чтобы поехать на ту Олимпиаду и взять золотую медаль. Сейчас это как никогда ценно.

Я продолжаю надеяться, что у нас будет возможность в 2024 году в Париже повторить токийский успех.

Вся моя карьера доказывает, что нужно верить в себя и идти до конца. И тогда все получится.

Тренерский штаб отпустил меня до января, и я сейчас потихоньку начну набирать форму, чтобы в январе готовым приехать на сбор. Поэтому ноябрьский и декабрьский сборы я пропущу.

7 декабря у нас пройдет динамовский Кубок Михаила Воронина. Скорее всего, я его пропущу, но если восстановление будет проходить легко, то возможно, я на нем и выступлю», – сказал Далалоян. 

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