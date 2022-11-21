Климент Колесников: «Считаю, что Олимпиады-2024 для российских спортсменов не будет. Перспективы не очень, как ни собрание или конференция – нам отказывают»

Двукратный призер Олимпийских игр пловец считает, что российских спортсменов не допустят к Олимпиаде-2024 в .

«Я считаю, что Олимпиады не будет для российских спортсменов, и много, кто так считает. Я смотрю, у нас перспективы не очень. Потому что как ни собрание или конференция, нам отказывают.

Естественно, я буду готовиться к Парижу, я не собираюсь заканчивать, по крайней мере в этом олимпийском цикле и последующие пару лет, смотря как у нас будет развиваться плавательный спорт в стране», – сказал Колесников.

Колесников выразил надежду, что в России получится организовать замену международным соревнованиям.

«Мне абсолютно без разницы, откуда спортсмены будут, главное – конкурентоспособная составляющая на соревнованиях. Потому что и зрителю интересно посмотреть на спортсменов высокого уровня, как они между собой борются», – сказал пловец.