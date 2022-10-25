Международная федерация фехтования рассмотрит вопрос о допуске россиян 26 ноября

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Конгресс Международной федерации фехтования (FIE) рассмотрит вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации 26 ноября.

Также на заседании рассмотрят вопрос о ратификации решения о назначении Эммануэля Кациадакиса исполняющим обязанности президента FIE. Ранее федерацию с 2008 года возглавлял россиянин Алишер Усманов, который 1 марта решил приостановить полномочия.

2 марта FIE отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под своей эгидой из-за ситуации на Украине.

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