Федерация фехтования России подписала меморандум о сотрудничестве с клубом из Абу-Даби

Федерация фехтования России (ФФР) подписала меморандум о помощи в развитии и сотрудничестве с клубом из Абу-Даби (ОАЭ).

Об этом сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

«Во время сбора в Абу-Даби Федерацией фехтования России и клубом Abu Dhabi fencing club был подписан меморандум о сотрудничестве и помощи в развитии, в рамках которого предусмотрен обмен знаниями, опытом, приглашение спортсменов на соревнования.

Мы очень благодарны нашему Министерству спорта за то, что нам все-таки согласовали этот сбор, что сделали для нас все, чтобы он состоялся. Собралась вся команда – 60 спортсменов, 30 тренеров, врачей, специалистов.

Это было очень важно для нас – команда сплотилась, спортсмены смогли переключиться, перенастроиться на предстоящий период работы», – сказал Мамедов.