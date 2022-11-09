Власти Узбекистана призывают Евросоюз снять санкции с Алишера Усманова (Financial Times)

Власти Узбекистана призывает Евросоюз снять санкции с бизнесмена Алишера Усманова.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Также отмечается, что Ташкент готов оказать Усманову юридическую помощь в случае судебных разбирательств с ЕС.

«Мы не можем прокомментировать действия правительства Узбекистана, но санкции действительно мешают инвестиционным и благотворительным проектам», – цитирует Financial Times слова пресс-секретаря Усманова.

Издание также обратилось за комментарием в МИД Узбекистана, но не получило ответа.

Евросоюз ввел санкции против Усманова в феврале, его активы в ЕС были заморожены. Позднее россиянин объявил, что приостанавливает исполнение обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования (FIE).

А что сейчас с Усмановым, Лисиным и Кремлевым – последними людьми из России, которые рулят международными федерациями?