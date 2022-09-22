Немецкая полиция провела обыски в домах Алишера Усманова в Баварии (Der Spiegel)

Теги происшествия Алишер Усманов FIE Фехтование

Полиция Германии и налоговые органы страны провели обыски в домах, принадлежащих бизнесмену Алишеру Усманову, сообщает Der Spiegel.

По информации издания, Усманов подозревается в неуплате налогов на сумму 555 млн евро и отмывании денег. Обыски прошли на 24 объектах – в частности, речь о собственности в окрестностях озера Тегернзе в Баварии.

В феврале Евросоюз ввел санкции против бизнесмена, его активы в ЕС были заморожены. Позже Усманов объявил, что приостанавливает исполнение обязанностей в качестве президента Международной федерации фехтования (FIE).

Ранее издание Bild сообщило, что в марте предприниматель покинул Германию и отправился в Узбекистан.

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