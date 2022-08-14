Глава ФФР Мамедов: «Хотел бы пожелать Терюшкову заниматься своими делами. Мы не просим допустить нас под нейтральным статусом, это вброс от западного издания»

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов ответил депутату Государственной думы Роману Терюшкову.

Терюшков в личном телеграм-канале прокомментировал информацию издания Inside the Games, что ФФР обращалась к Международной федерации фехтования (FIE) с просьбой допустить россиян к международным стартам в нейтральном статусе.

«Пусть выступают без флага, гимна, имени и фамилии. Может, так допустят?» – написал Терюшков.

«Я хотел бы пожелать депутату Терюшкову заниматься своими делами, раз уж его выбрали депутатом. Не надо утверждать какие‑то вещи, если слышал звон, но не знаешь, откуда он.

Федерация фехтования России не занимается перепиской с FIE, это был обычный вброс от западного издания. И мы не просим допустить нас под нейтральным статусом.

ФФР подала иск в гражданский суд Швейцарии и ждет разбирательства, которое было перенесено на конец сентября.

Если на заборе напишут, что мы отказываемся от своего гражданства, депутат Терюшков тоже будет повторять этот бред? Наши великие тренеры в других видах спорта уже назвали депутата Терюшкова разными «добрыми» словами, теперь он хочет получить то же от фехтования?

Если хочешь быть политиком, то будь умным и мудрым политиком, и не основывай свои суждения на домыслах прозападных СМИ», – добавил Мамедов.