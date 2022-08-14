Терюшков об просьбе ФФР допустить спортсменов к турнирам в нейтральном статусе: «Пусть выступают без флага, гимна, имени и фамилии. Может, так допустят?»

Член комитета Госдумы по физкультуре и спорту высказался о том, что Федерация фехтования России (ФФР) обратилась к Международной федерации фехтования (FIE) с просьбой допустить россиян к международным стартам в нейтральном статусе.

Ранее об этом сообщило издание Inside the Games.

«Федерация фехтования России обратилась к FIE допустить спортсменов из России выступать на международных турнирах без признаков суверенитета (флага, гимна). FIE ответили отказом.

Получается, FIE беспокоится о суверенитете России больше, чем Федерация фехтования России.

В следующее требование какой-нибудь спортивной федерации России в адрес транснациональных спортивных организаций о допуске на выступления россиян без флага и гимна надлежит добавлять и «без имени». No name.

Пусть выступают без флага, гимна и без своего имени и фамилии. Может, так допустят? Но тогда будет вопрос – кому вручать призовые в случае выигрыша...» – написал Терюшков.