Уехавший в США саблист Константин Лоханов исключен из состава сборной России

Саблист Константин Лоханов исключен из состава сборной России по фехтованию.

Об этом рассказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Лоханов иcключен из cборной, из ЦCКА, а также cнят cо cтавки ФГБУ ЦCП cразу поcле отъезда в CША», – заявил Мамедов.

Лоханов – четырехкратный чемпион мира среди юниоров. Женат на двукратной олимпийской чемпионке .

По информации «Матч ТВ», он уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию. На данный момент он ищет тренерскую работу в Штатах.

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