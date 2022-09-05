Уехавший в США саблист Константин Лоханов исключен из состава сборной России

Теги сборная России сабля Ильгар Мамедов Федерация фехтования России Матч ТВ София Лоханова (Позднякова) Константин Лоханов Фехтование

Саблист Константин Лоханов исключен из состава сборной России по фехтованию. 

Об этом рассказал глава Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«Лоханов иcключен из cборной, из ЦCКА, а также cнят cо cтавки ФГБУ ЦCП cразу поcле отъезда в CША», – заявил Мамедов. 

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По информации «Матч ТВ», он уже несколько месяцев находится в США и не планирует возвращаться в Россию. На данный момент он ищет тренерскую работу в Штатах.

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