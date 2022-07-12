Ильгар Мамедов: «Если мы пропускаем чемпионаты мира и Европы 2023 года, то можно считать, что шансов отобраться на Олимпиаду практически нет»

Президент Федерации фехтования России ( ) Ильгар Мамедов заявил, что российские фехтовальщики могут не отобраться на Олимпиаду-2024 в .

«Отбор на Олимпийские игры у нас начинается 1 апреля 2023 года. Шансы на завоевание лицензий у нас есть. Но надо учитывать тот фактор, что мы будем начинать с нуля, потому что рейтинг наших спортсменов из-за неучастия в соревнованиях падает и к апрелю он вообще уйдет. И нам придется начинать отбор с низовых позиций.

Если мы к весне 2023 года не получим доступ на соревнования, то нам будет все сложнее и сложнее. Чем позже нам разрешат участвовать в квалификационных стартах, тем придется тяжелее, ведь соревнований будет оставаться все меньше и меньше.

Если наша команда находится в первой четверке мирового рейтинга, то напрямую попадает на Олимпиаду. И, соответственно, наши спортсмены будут выступать и в командных соревнованиях, и в личных. А если ты не попадаешь в топ-4 рейтинга, то надо быть лучшим от Европы – на местах с пятого по восьмое.

Но если мы пропускаем чемпионаты мира и Европы 2023 года, то можно считать, что шансов отобраться на Олимпиаду у нас практически нет. Потому что чемпионат мира, можно сказать, дает тройные очки в рейтинг, а континентальное первенство – двойные», – сказал Мамедов.